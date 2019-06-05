"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın

05 Haziran 2019, Çarşamba 15:00
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere karşı yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu eleştirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) içinde olduğu koalisyona silah temin eden ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki "halkın ölümüyle sonuçlandığını" belirtti.

Zarif, şu ifadelere yer verdi:

"Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor. Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 2
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    'Türkiye'nin Kızıldenizi' bu görüntüleri haketmiyor!

    Avrupa Fizik Olimpiyatları'ndan sevindiren haber

    Kongo'da ölü sayısı 1346'ya yükseldi

    İdlib'in feryadı dinmiyor... Bayram günlerinde de kan akmaya devam ediyor!

    Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra ABD'den Suudilere nükleer imtiyaz

    Infantino 2023 yılına kadar yeniden başkan

    Siyasi partiler de bayramlaştı

    128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltına alındı

    Bir gün geç kutluyorlar

    Sudan'da bilanço ağırlaşıyor

    Pençe Harekatı 10. gününde

    Sezonun golü seçildi

    THY Sudan seferlerini iptal etme kararı aldı

    ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan açıklaması

    Filistin'den uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun!

    Dünya Bayram yaptı: Huzur ve barış için dua

    Hukuksuzluğa sürükler

    Metabolizmayı bozmayın

    Ekonominin kanunlarını tanımıyorum, diyemezsin

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Şimdi de “teravih mitingi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Bayram sinemasıdır kabir ziyaretleri
    Süleyman KÖSMENE

    Hak isminin ahirete delil olması
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda zikre ve şükre teşvik var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (2)
    Genel

    Bir güzel Bursa turu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hakkımı ver komşu!”
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşın enflasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.