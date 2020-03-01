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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili belirsizlik sürüyor

01 Mart 2020, Pazar 23:26
İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait sivil yolcu uçağının 2 füzeyle vurularak düşürülmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen sorumluların ortaya çıkarılmaması dikkati çekiyor.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2019'da Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü ve uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

İran'ın füzeyle vurarak düşürdüğü sivil yolcu uçağının sorumluları hala ortaya çıkarılıp yargılanmadı.

İran itiraf etmek zorunda kaldı

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetti ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etti.

Kara kutu belirsizliği

Ukrayna hükümetinin baskıları üzerine Tahran yönetimi önceleri uçağın kara kutusunun Kiev'e gönderileceğini duyursa da sonra bundan vazgeçti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, 18 Ocak günü yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşen yolcu uçağının kara kutusunun Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna'dan olayı incelemek için gelen uzmanlarla toplantılar yaptıklarını anlatan Rızayifer, "Uçağın kara kutusu İran'da okunmayacak, Ukraynalıların talebi doğrultusunda bu ülkeye nakledilecek. Kara kutu, Fransa, Kanada ve ABD'li uzmanların yardımıyla öncelikle Kiev'de analiz edilecek, bunda başarılı olunamazsa Fransa'ya gönderilecek." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 15 Şubat'ta bir televizyon kanalına verdiği röportajda, düşürdükleri Ukrayna Havayollarına ait uçağın kara kutusunu başka ülkeye vermeyeceklerini söyledi.

Kanadalı kurbanların aileleri dava açtı

Kanadalı kurbanların ailelerinin avukatları, geçen günlerde, İran lideri Ali Hamaney ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hakkında "yolcu uçağını düşürme" suçlamasıyla açtıkları davada İran'dan 1,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 1 milyar 130 milyon ABD doları) tazminat talep etti.

Kule konuşması

Ukrayna'nın "TCH" televizyonunda yayımlanan ses kaydında, uçağın vurulma esnasında İran Aseman Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının pilotu ile İran Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında geçen konuşmalar yer alıyor.

Konuşmada, İranlı pilot, kuleye "füze fırlatıldığını" söylüyor. Kule ise "füze fırlatılmasıyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını" ifade ediyor. Ardından kulenin Ukrayna uçağıyla irtibata geçmeye çalıştığı duyuluyor.

AA

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