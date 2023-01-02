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2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

İran’ın hava kirliliği nedeniyle eğitim ''çevrim içi'' yapılacak

02 Ocak 2023, Pazartesi 10:01
İran’ın başkenti Tahran ile Elborz, Kum, Huzistan, İsfahan ve Kazvin eyaletlerinin bazı bölgelerinde hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitim ve öğretimin çevrim içi yapılacağı bildirildi.

Tahran Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentin bazı bölgelerinde hava kirliliği endeksinin 200’ün üstüne çıktığı, bunun tüm gruplar için “kötü” olduğu belirtildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu’nun onayı ile eyalette, hamileler, 6 yaşından küçük ya da ilkokul çağında çocukları olan anneler ve hastalığı olan ya da hassas grupta yer alan kişiler pazartesi günü uzaktan çalışacak.

Okullar da eğitim pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Diğer yandan Elborz, Kum, İsfahan, Huzistan ve Kazvin eyaletlerinin bir çok bölgesinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim çevrim içi yapılacak.

Eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

AA

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