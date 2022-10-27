İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmaniye, Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen "terör saldırısında" 13 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını belirtti. Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi. Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, sözde haber ajansında yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. AA

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.