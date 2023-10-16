İran: İsrail Gazze’ye girerse kimse durumu kontrol edemez

İran, İsrail’in Gazze Şeridi’ne muhtemel bir kara harekâtının, Ortadoğu’daki tansiyonu daha da tırmandırabileceği konusunda ikazda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye kara harekâtı düzenlemesi durumunda “kimsenin çatışmaların yayılmamasını garanti edemeyeceğini” açıkladı.

İran, İsrail’in Gazze Şeridi’ne muhtemel bir kara harekâtının, Ortadoğu’daki tansiyonu daha da tırmandırabileceği konusunda ikazda bulundu. DW türkçe’nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani ile Katar’ın başkenti Doha’daki görüşmesi sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Abdullahiyan’ın İsrail’in muhtemel kara harekatı konusunda “Durumun kontrol edilmesini ve çatışmaların yayılmamasını kimse garanti edemez” dediği aktarıldı. Abdullahiyan’ın ayrıca “Savaşın ve krizin boyutunun yayılmasını önlemekle ilgilenenler, Gazze’deki siviller ve vatandaşlara yönelik barbarca saldırıları önlemelidirler” dediği belirtildi. Ayrıca Abdullahiyan’ın, Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim’deki saldırıları sonrasında İsrail’in yanında olduğunu belirten ABD’yi eleştirdiği ifade edildi.

ABD: İRAN DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA GİREBİLİR

Diğer yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’li CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, İsrail ile Lübnan sınırında yeni bir savaşın çıkma ihtimaline atıfta bulundu ve “İran’ın bir şekilde doğrudan çatışmaya girmeyi tercih edebileceğini göz ardı edemeyiz. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi. Sullivan İran’ın savaşa dahil olma ihtimali üzerine “Bu bir risk ve en başından bu yana dikkate aldığımız bir risk” dedi.