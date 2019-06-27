'İran'la savaş istemiyoruz'

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor." dedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. NATO müttefikleriyle son dönemde Körfez Bölgesi'nde yaşanan gelişmeleri görüştüğünü aktaran Esper, üyelere İran'ın "kötü davranışlarına" karşı tepkilerini göstermeleri konusunda talepte bulunduğunu söyledi. Esper, ABD'nin amacının İran'ı müzakere masasına getirmek olduğuna işaret ederek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor. Ancak bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını korumaya hazırız." ifadelerini kullandı. Kimsenin ABD'nin itidalli davranışını "zayıflık" olarak algılamaması gerektiğini vurgulayan Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin birçok ülkeyi etkileyen uluslararası sorun halini aldığını savundu. AA

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