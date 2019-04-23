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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İran Petrol Bakanı: İran petrolünü sıfırlamak gerçekleşmeyecek bir rüyadır

23 Nisan 2019, Salı 19:35
İran Petrol Bakanı Zengene, "Petrol sanayisi, ABD'nin ekonomi savaşında hedeflerin en başında yer almaktadır. Ancak İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hayali asla gerçekleşmeyecek bir rüyadır." dedi.

İran milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere Meclis Genel Kuruluna gelen Zengene, ABD'nin muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İran, ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın 3'üncü doğal gaz üreticisidir"

Zengene doğal gaz üretimiyle ilgili de enerji santralleri ve petrokimya tesislerinin herhangi bir kısıtlama olmadan faaliyetlere devam ettiğini belirtti.

"İran, ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın 3'üncü doğal gaz üreticisidir" diyen Zengene, şöyle devam etti:

"Türkiye ile yapılan doğal gaz anlaşması tüm yönleriyle uygulanıyor. Irak ile de 60 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki anlaşma imzalandı. Ermenistan ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar da uygulamaya konuldu ancak Pakistan, ABD ve bazı bölge ülkelerinin baskısı nedeniyle anlaşmayı hayata geçirmiyor."

Zengene, Umman ile de doğal gaz anlaşmasının gündemde olduğunu ifade ederek, boru hatlarını dünyada 2 şirketin döşediğini ve yaptırımlar nedeniyle de bunun şimdilik gerçekleşmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." denilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

AA

Etiketler: ABD, İran, yaptırım, petrol
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