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İran Petrol Bakanından Trump'a 'tercihte bulun' çağrısı

14 Nisan 2019, Pazar 23:59
İran Petrol Bakanı Zengene, "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun göstergesidir. Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." dedi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Petrol piyasasının kırılgan bir seyirde olduğunu ve ABD'nin İran'a baskıyı artırmak istemesi durumunda bu kırılganlığın derinleşeceğini belirten Zengene, "Venezuela'da sorunlar var, Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar, Libya istikrarsız ve ABD'deki petrol üretimi de elden gitti. Bu tabloya göre; üretim, arz ve talep çok kırılgan bir süreçten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Arzın talepten daha fazla olması ya da mevcut kapasitelerin üstüne çıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve bu yöndeki açıklamaların piyasaları rahatlatmak için propaganda amaçlı yapıldığını aktaran Zengene, "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." diye konuştu.

Petrol bölgelerinin Güney Sudan'da olması nedeniyle Sudan'daki gelişmelerin piyasayı etkilemeyeceğine işaret eden Zengene, Venezuela'daki gerginliğin devam etmesinin ABD üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı.

AA

Etiketler: petrol, iran, abd, trump
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