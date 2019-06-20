'İran, S-400 almayı düşünmeli'

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, İran’ın Rus S-400 hava savunma sistemini almayı düşünmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ortadoğu’ya Patriot hava savunma füze sistemleri sevkiyatıyla ilgili haberi değerlendiren Şerin, “Patriot’un öncelikle savunan, hava sahasını kapatmaya çalışan bir ülke tarafından kullanıldığını düşünüyorum. ABD’nin bu eylemlerinin, yeteneklerini göstermekten, askeri histeri pompalamaktan başka bir şey olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yüzden İran’ın acilen S-400 alması gerektiğini kaydeden Rus politikacı, “İran tamamen koruma altında olacak. S-400’ü alma niyeti olduğu yönünde bir sinyal bile onları koruyacak” diye ekledi.

