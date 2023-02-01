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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak'

01 Şubat 2023, Çarşamba
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi meselesine değinen Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilişkileri normalleştirme politikasını desteklediklerini belirtti.

Lavrov, bu yöndeki çalışmaları geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayarak "İran’ın bu çalışmaya dahil olma konusunda anlaşma sağlandı. Hem Rusya hem İran hem de Türkiye, Suriye meselesinin çözümüyle uğraşan Astana üçlüsü üyesi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesini teşvik etme yönünde ilerideki temaslara Rusya ve İran’ın eşlik etmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Süre ve belirli format üzerinde çalışmalar sürüyor. Adım adım ilerleme ve her adımın küçük de olsa somut sonuçlar getirmesi gerektiği konusunda anlayış var." dedi.

"Şukri, Blinken'in savaşla ilgili mesajını iletti"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün Mısır'ı ziyaret ettiğine dikkati çeken Lavrov, Şukri'nin, Blinken'in savaşla ilgili mesajını kendisine ilettiği bilgisini paylaştı.

Lavrov, "Rusya'nın mevcut durumun kapsamlı şekilde çözülmesini amaçlayan herhangi bir ciddi teklifi dinlemeye hazır olduğunu her zaman söyledik. Bakan aracılığıyla Rusya'nın durması, Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması ve sonra her şeyin yoluna gireceği mesajını bir kez daha duyduk." diye konuştu.

"Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için önlemler alıyoruz"

NATO'nun Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşa doğrudan dahil olduğunu belirten Lavrov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu planlar gerçekleşmeyecek." dedi.

Lavrov, Filistin'deki durumdan endişe duyduklarını ve Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'da silahlı çatışmaya son verilmesi gerekiyor"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Blinken ile dünkü görüşmelerde ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ele aldıklarını dile getirdi.

Blinken'in savaşla ilgili görüşlerini Lavrov'a aktardığını dile getiren Şukri, şunları kaydetti:

"Rusya'nın da bu konudaki görüşünü bugün duydum. Temaslar sürüyor. Herkes, sorunun masada siyasi yollarla nihai çözümünün peşindedir. Çalışmamızın ana hedefi de budur. Silahlı çatışmaya son verilmesi gerekiyor. Tarafların çıkarlarının dikkate alınmasıyla müzakere süreci bağlamında tüm sorunların kapsamlı şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözüme varılması için tüm ilgili taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu krize diplomatik çözümler bulmak için tüm uluslararası ortaklarla ikili veya çok taraflı formatlarda çalışmaya devam edeceğiz."

AA

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