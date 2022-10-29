"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

29 Ekim 2022, Cumartesi 14:46
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere SİHA sattığı iddialarını araştırmak için "herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan iki ülke arasında teknik görüşmelere hazır olduklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daki durum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran'a ait silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları reddeden Abdullahiyan, "Rusya ile iyi ilişkilere sahibiz ve geçmişte savunma iş birliğimiz oldu ancak Ukrayna'daki savaşa yönelik politikamız, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak, çatışan taraflara silah sağlamamak ve savaşı durdurmaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın "dış politikasının tamamen açık olduğunu ve savaş karşıtlığına dayandığını" savunan Abdullahiyan, İran silahlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair iddiaları araştırmak için "herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan iki ülke arasında askeri uzmanların katılımıyla teknik görüşmeler yapmaya hazır olduklarını" vurguladı.

Abdullahiyan, Ukrayna'nın "bazı aşırı Avrupalı ​​politikacılardan etkilenmemesi gerektiğini" ifade ederek, ülkesinin Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için yardıma hazır olduğunu Ukraynalı mevkidaşına iletti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise iki ülke heyetleri arasında teknik askeri görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Ülkesinin dış politikasında bağımsız hareket ettiğini ifade eden Kuleba, "Başkalarının etkisi altında hareket etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için SİHA gönderdiği iddiaları

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise aynı gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Amerikan "Washington Post" gazetesi, ABD ve Batılı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'ın Rusya'ya SİHA'ların yanı sıra füzeler de gönderme konusunda anlaştığını yazmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor.

AB ve İngiltere, 20 Ekim'de Rusya'ya insansız hava aracı sattığı iddiasıyla İran'a yaptırım kararları almıştı. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya da 21 Ekim'de BM'ye suçlamaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filipinler'de sel ve heyelan: 47 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

    İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

    Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

    Lula ile Bolsonaro yarın karşı karşıya geliyor

    "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor"

    Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürmeye devam ediyor

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak

    4 çocuktan biri okula aç gidiyor

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Togg'un renkleri paylaşıldı

    Herkes huzur içinde yaşayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2023’e 1 kala
    Risale-i Nur'dan

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”
    Cevher İLHAN

    “Serok Erdoğan!” çelişkisi
    Ahmet BATTAL

    Billurdan blura geçeni kim bulur?
    Cenk ÇALIK

    Cumhuriyetperver bir millet: Karıncalar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ali yat uyu, (kalk) oyna, havluyu at!..”
    Genel

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltmaya devam mı?
    Ali HAKKOYMAZ

    Kömür Gözlüm
    Genel

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.