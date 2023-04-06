İran ve Suudi Arabistan arasında işbirliği genişletme

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtildi.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Bildiride, iki ülkenin vatandaşlarına karşılıklı vize kolaylığı sağlamanın yanı sıra resmi ve özel sektör heyetlerinin uçuşlarına ve ikili ziyaretlerine yeniden başlama konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İran ve Suudi Arabistan'ın, sahip oldukları doğal kaynaklara ve ekonomik kapasitelere işaret edilen bildiride, iki ülkenin karşılıklı işbirliğinin genişletilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya hazır oldukları vurgulandı.

İki ülke ayrıca, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayabilecek, bölge halkları ve ülkelerinin çıkarlarını gerçekleştirebilecek her alanda işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde de Bin Ferhan ve Abdullahiyan'ın iki ülke ve halklarının güven ve refahını sağlayacak tüm imkanları ele aldığı belirtildi.

İki bakanın, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerde yeni ufuklar için işbirliği ve istişare amaçlı ikili görüşmeleri yoğunlaştırmaya istekli olduklarını dile getirdiği aktarıldı.