İranlı turist dönüyor

Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından İran, pandemi rötarının ardından yine rekora göz kırpıyor.

Pandemi öncesinde Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan İran pazarı yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk ayında bu pazardan gelen olumlu işaretlerle bu yıl Türkiye’yi 2 milyonun üzerinde İranlı turistin ziyaret edeceği öngörülürken, 2017 yılındaki 2.5 milyonluk rekorun ise 2023 yılında aşılabileceği beklentisi oluştu. Haber Merkezi

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