İrlanda ve İskoçya halka enflasyon desteği verecek

İrlanda ve İskoçya’da yüksek enflasyon yüzünden halka destek dağıtılacak. İrlanda hükümeti, geçim giderlerinin giderek yükselmesinin ardından 500 milyon euro’luk ek yardım paketi açıkladı. İskoçya’da ise Maliye Bakanlığı hanehalkı giderlerine destek olarak 150’şer pound verileceğini belirtti. Ancak yardımlar az bulunarak eleştirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, İrlanda’daki koalisyon hükümeti daha önce elektrik faturaları için gelirden bağımsız olarak 100 euro kredi vermeyi taahhüt etmişti. Perşembe gecesi ise bakanlar enerji için taahhüt edilen kredi miktarını iki katına çıkarıp toplu taşıma ücretlerini Nisan ayından yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında düşürmeyi kabul etti. Önlem paketi Maliye Bakanı Paschal Donohoe ve Kamu Harcamaları Bakanı Michael McGrath tarafından açıklandı. Ancak muhalefet partileri hükümetin aldığı önlem paketlerini yeterli bulmadı. Paket, yakıt yardımı ve tıbbi giderler de dahil olmak üzere faturalarını ödemekte zorlanan insanlara verilecek destekleri içeriyor.

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