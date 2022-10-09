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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail kontrol noktasına saldırı: 3 kişi yaralandı

09 Ekim 2022, Pazar 13:15
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail kontrol noktasında açılan ateş sonucu İsrail güçlerinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir şüphelinin, hareket halindeki bir araçtan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda İsrail güçlerinden 2 kişinin ağır, 1 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve helikopter destekli çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırganın kimliğine ilişkin bilgilere yer verilmedi.

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Filistin direniş grupları: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik saldırı doğal bir tepki

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Hamas, İslami Cihad ve Mücahidin Hareketlerinden, Doğu Kudüs'te bir kontrol noktasında açılan ateş sonucu 3 İsrail polisinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrail'in, Mescid-i Aksa ve halkımıza karşı işlediği suçlar tepkisiz kalmayacak. Kurşunlarımız, işgalciye ait hedeflere giden yolu biliyor. Kudüs'teki olay, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen doğal bir tepkidir." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad'ın açıklamasında ise bu olayın, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik işlediği suçlara tepki için uygun zaman ve mekanda gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu "kahramanca operasyonun", Filistin halkının direnişine son vermek için her türlü yola başvuran İsrail'in askeri, güvenlik ve siyasi sistemini bozduğu aktarıldı.

Mücahidin Hareketi de Kudüs'teki olayın, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarına ve Batı Şeria'daki operasyonlarına verilen doğal bir tepki olduğunu yineledi.

İsrail polisi daha önce yaptığı açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda 2 İsrail polisinin ağır, 1'inin de hafif yaralandığını duyurmuştu.

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Tel Aviv yönetimi, mart ayında başladığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar çok sayıda Filistinli şehit oldu.

AA

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