İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürüldü.

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi'ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail ordusu: Hücre evine baskın düzenledik

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), ordu ve diğer güvenlik birimlerinin Cenin'de Filistinli direniş grubu İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir hücre evine baskın düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, evin etrafının sarıldığı ve içeridekilerle silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Evden kaçan iki kişi ve evdeki 4 olmak üzere toplam 6 kişinin öldürüldüğüne yer verilen açıklamada, bir kişinin de teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalarda öldürülenlerin sayısına ilişkin haberlerin incelendiği kaydedilen açıklamada, İsrail askerleri arasında yaralı bulunmadığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre ise Cenin'deki baskında İsrail güvenlik güçlerine ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde, öldürülen Filistinliler için genel grev çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "en kanlı" sene

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

Netanyahu güvenlik değerlendirmesi yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesi üzerine güvenlik değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail'den Yedioth Ahranoth gazetesi, Cenin'deki baskının ardından İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerilimin yükselme ihtimaline hazırlandığını aktardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da, "Netanyahu'nun, Cenin'deki operasyonun ardından gerilimin tırmanması durumunu görüşmek üzere güvenlik değerlendirme toplantısı yapacağını" duyurdu.

KAN'ın haberinde, İslami Cihad'ın Gazze'den roket fırlatarak Cenin'deki operasyona karşılık vermesinden endişe edildiği paylaşıldı.

Haberde, İslami Cihad yetkililerinin aracılarla İsrail makamlarına "Cenin'deki saldırılar durmazsa tüm seçeneklerin masada olduğunu" ilettiği kaydedildi.

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Cenin'de 9 Filistinlinin öldürülmesi Batı Şeria'da protesto edildi

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösteren Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde eylemler düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskında 9 Filistinlinin ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tubas ile güneyindeki Beytullahim ve El Halil kentlerindeki meydanlarda toplandı. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre eylemler sırasında bazı bölgelerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Ayrıca olaylara tepki olarak başlatılan grev de Batı Şeria'nın tüm kentlerine yayıldı.

Fetih Hareketi, bugünkü açıklamasında Cenin Kampı'ndaki baskına karşılık Filistin topraklarında genel greve gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 17 yaşında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği yıkım işlemine tepki gösterenlere açtığı ateş sonucu 17 yaşında bir Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, bir İsrail askerini öldürmekle suçlanan, günlerce süren aramanın ardından Ekim 2022'de öldürdüğü Udey et-Temimi'nin evini yıkmak üzere Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Haberde, yıkıma tepki gösterenlere ateş açan İsrail askerlerinin, 17 yaşındaki Muhammed Ali Muhammed Ali'yi öldürdüğü belirtildi.

Muhammed Ali'nin ağır yaralı olarak Hedasa Hastanesine kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği, İsrail güçlerinin Filistinlinin cenazesini ailesine teslim etmeyi reddettiği aktarıldı.

İsrail güçleri "kalabalık" bir baskın gerçekleştirdi

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki baskının, Ekim 2022'de bir İsrailli askerin öldüğü saldırıyı düzenleyen Udey et-Temimi'nin, Şuafat Mülteci Kampı'ndaki evini yıkmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail polisi yaklaşık 300 polisin Şuafat Mülteci Kampı'na girdiğini, baskına askerlerin de destek verdiğini bildirdi.

Polisin yazılı açıklamasında Emniyet Teşkilatının kararı doğrultusunda evin yıkımına karar verildiği kaydedildi.

Yıkımın ardından İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve kauçuk kaplı metal merminin yanı sıra ses ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin göğsünden vurularak ağır yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2022'de Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasına ateş açarak İsrailli bir kadın askerin ölümüne bir başka askerin de ağır yaralanmasına yol açmakla suçlanan Temimi'yi, günlerce süren aramaların ardından 19 Ekim'de Doğu Kudüs'te öldürmüştü.