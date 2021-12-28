İşgal için sıra Golan’da

İsrail Başbakanı Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı GolanTepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail Kamu YayınKuruluşuna (KAN) göre,haftalık kabine toplantısı,Bennettbaşkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri’ndeki Mevo Hama yerleşim biriminde gerçekleştirildi.

Bennett, burada yaptığı konuşmada, “Yıllardan beri Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke.”dedi. İsrailhü kümetinin,GolanTepelerini kalkındırma planını onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan’ın, İsrail’deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.