İşgal ve ilhaka hayır demokrasiye evet

Binlerce İsrail vatandaşı Yahudi ve Arap, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun daha önce seçim vaadi olarak açıkladığı Batı Şeria’nın bağımsız bölümlerini ilhak etme planını protesto için bir araya geldi.

BBC’deki habere göre Korona virüs salgını sebebiyle protestocuların çoğu maskeliydi.

Sosyal mesafe de korumaya çalışıldı. “İşgale hayır, ilhaka hayır, barışa ve demokrasiye evet” yazılı pankartların altında hem Filistin hem İsrail bayraklarıyla toplanan protestocular, İsrail’deki sol grupların organizasyonuyla bir araya geldi. “İşgale, ilhaka hayır, demokrasiye evet” adı verilen eylemde, İsrailliler Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi, Ölü Deniz yakınları ve Yahudi yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgelerini ilhak etme planını protesto etti. Eylemin daha geniş kitlelere yayılması beklenmiyor. Yakın zamanda İsrail’de yapılan bir ankete göre, İsraillilerin yarısına yakını ilhak kararını destekliyor.

***

Filistinlilere hukuk dışı muamele yapılıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, Filistin’de İsrail askerlerinin günlük yaşamın parçası haline gelen hukuk dışı uygulamalarına tepki gösterildi. Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya Hareketi tarafından, yabancıların yoğunlukta yaşadığı 10. bölgedeki Favoriten Caddesi’nde gösteri düzenlendi. Gösteride, BDS’li aktivistler tarafından, Filistin’deki kontrol noktalarında İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik tutumu, mizansenle canlandırıldı. Filistin ve İsrail askeri kılığına giren aktivistler, kontrol noktalarında yaşananları Avusturyalılara aktarmaya çalıştı. Viyanalıların yoğun ilgi gösterdiği gösteri sonrasında dağıtılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından kontrol edilen Filistin topraklarında her gün düzenli olarak Filistinlilerin bu hukuk dışı muameleye maruz kaldığı vurgulandı.