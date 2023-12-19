İşgalci siyonistlere yaptırım uygulansın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama çağrısını yineledi.

Borrell, X’te yaptığı paylaşımda, Gazze’de “ağırlaşan insani durum”, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin “artan şiddeti” ve Kızıldeniz’deki nakliye yollarının “kesintiye uğramasının” bölgede riskler oluşturduğunu belirterek, bu risklerin “daha da artabileceğine” değindi. Bölgede “eş zamanlı olarak” atılması gereken 3 adım olduğuna işaret eden Borrell, bunlardan ilkinin Gazze’de “çatışmalara insani ara verilmesi” ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlaması olduğunu ifade etti. Borrell, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama çağrısını yineledi. Borrell ayrıca, Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti. AA

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