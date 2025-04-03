İşgalcinin itirafı

İsrail’in “geçici” olarak istifa eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail ordusu yetkilileriyle işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’yı ziyaret ettiğini gösteren bir görüntülü mesaj yayınladı.

Katz ile birlikte Filistinlilerin inşaatlarını ve yerleşim gelişimini engellemeye yönelik adımları takip etmek için işgal altındaki Batı Şeria’da bir tura çıktıklarını söyleyen Smotrich, “1967’den bu yana Batı Şeria’da böyle bir devrim gerçekleştirilmedi.” iddiasında bulundu.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan ve hükümetleri tarafından tanınan birçok yerleşimi ziyaret ettiklerini kaydetti.

Filistinlilerin, işgal altındaki topraklarında inşaat yapmasına izin vermeyen İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimleri geliştirmek için çalıştığını söyleyen Smotrich, “Hükümetimiz kuruluşundan bu yana 28 yeni yerleşimi tanımıştır.” dedi. Smotrich, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait “inşaatların yıkımında rekor kırıldığını” itiraf etti.