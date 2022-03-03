İşgalin 8. gününde Ukrayna'ya ve dünya genelinde son durum?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 8. gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü.

İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.

Matsokin, saldırılarda 8 sivilin öldüğünü, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya saldırının başladığı 24 Şubat saat 04.00'ten 1 Mart gece yarısı 12.00'ye kadar olan süredeki sivil zayiata ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, savaşta 31 erkek, 25 kadın, 6 erkek çocuk, 3 kız çocuk, 6 çocuk ve cinsiyeti henüz bilinmeyen 156 yetişkin olmak üzere toplam 227 sivil öldü, 525 sivil de yaralandı.

Açıklamada, "Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden gelen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımından kaynaklandı. OHCHR, gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.

BM: 1 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti

BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantısı da başladı.

BM Cenevre Ofisi'nde Ukrayna'nın talep ettiği ve 47 üyeli Konsey tarafından kabul edilen acil toplantının açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Rusya'nın bir hafta önce Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı." dedi.

Bachelet, 24 Şubat'ta başlayan saldırının, Ukrayna genelinde milyonlarca kişinin insan hakları üzerinde büyük bir etki oluşturduğuna dikkati çekerek, "Nükleer silahlar için yüksek tehdit seviyeleri, tüm insanlığa yönelik risklerin ciddiyetinin altını çiziyor." uyarısında bulundu.

AB milyonlarca sığınmacı bekliyor

Avrupa Birliği Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da Ukrayna'daki savaştan kaçıp AB ülkelerine gelecek milyonlarca sığınmacıya hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Johansson, "Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle çok tehlikeli bir durumdayız. AB'ye milyonlarca sığınmacının gelmesine hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Rusya: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.

Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.

Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı.

Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Rus güçleri Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

Bu arada Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Zelenskiy: 16 bin gönüllü savaşçı gelecek

Ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu da bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesinin imha edildiği belirtildi.

Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor ancak bunu biz demiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli." açıklamasında bulundu.

Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

Çin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, "tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını", "krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını" ve "güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını" savundu.

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Rusya'da erişimi engellenen muhalif radyo ve internet sitesi yayınlarını durduracak

Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Eho Moskvı/Moskova'nın Yankısı" radyo kanalı ve internet sitesinin, yayınını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Eho Moskvı Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla, Eho Moskvı radyo kanalı ve sitesinin kapatılması yönünde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Lviv'de gönüllüler, demirlerden “kirpi” yaparak barikatlara destek oluyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde ise Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor ve yaptıkları tank engellerini barikatlara gönderiyor.

39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye başvurdu

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen suçların soruşturulması için Mahkeme'ye taraf 39 ülkenin müracaat ettiğini açıkladı.

Han, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.

Heyetler tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar görüşmelerin devamına karar verdi.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Ukrayna-Rusya heyetleri, tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil öldü.