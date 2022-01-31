Isınmak için kıyafetlerini yakıyorlar...

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak derme çatma çadırlara sığınan siviller, çetin kış şartlarının ağır geçmesiyle geceleri ısınmak için kıyafetlerini yakmak zorunda kalıyor.

İdlib'de şartlar daha da zorlaştı

Kar yağışı ve soğuk havalar İdlib'deki çadır kampları olumsuz etkilerken, şiddetli esen rüzgar çok sayıda ailenin çadırlarının yıkılmasına neden oluyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, yoksulluk ve olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı kamplarda, çocuklar bir araya gelerek çevrede buldukları plastik, eski ayakkabı ve odun parçalarını teneke içerisinde yakarak ısınmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede yakacak alamayan iç savaş mağduru halk, geceleri çadırlarının ısınması için de kıyafetlerini yakıyor.

Hama’nın batı kırsalındaki evinden 8 yıl önce göç etmek zorunda kalan Adnan el Ahmed, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kamptaki 50'den fazla ailenin çadırının yıkıldığını söyledi.

Çocukları son anda yıkılan çadırların altından kurtardıklarını Ahmed, "Çadırları yıkılan aileler komşularının yanına sığındı, çadırlarda nüfus arttı. Isınmak için üzerimizdeki elbiseleri yakıyoruz." dedi.

Ahmed, kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı, kampta mahsur kalan hasta çocukları hastaneye götüremediklerini belirtti.

Tek isteğinin kaçmak zorunda kaldığı evine geri dönerek çocuklarıyla sıcak yuvasında yaşamak olduğunu vurgulayan Ahmed, yardım çağrısında bulundu.

Hama'nın batı kırsalından göç eden Halid el Şeyh de çadırlarının başlarına yıkıldığını, çocukları son anda kurtardıklarını söyledi.

Şeyh, "Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz. Yakacak ve yiyeceğimiz yok. Tüm yardımseverlere, çadırda yaşayan yoksullar için yardım talebinde bulunuyorum." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.