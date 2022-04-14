İslam Alimleri, Aksa konusunda uyardı

Dünya çapındaki 40 İslami örgütten din adamları, “ramazan ayında siyonist güçlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın planları” konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Eritre Alimler Birliği, Irak Müslüman Alimler Derneği, Kudüs ve Filistin’i Destekleme Daimi Komitesi, Filistin Alimler Konseyi, Filistin Alimler Birliği, Lübnan Müslüman Alimler Birliği ve diğer ülkelerden bazı örgütlerin temsilcileri ortak bir bildiri yayımladı. Bildiri, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd tarafından okundu. Bildiride, İsrail güçlerinin, Yahudilerin 15 Nisan’da başlayacak Hamursuz Bayramı (Pesah) için kurban sunularını Mescid-i Aksa’da yapması ve Aksa’ya yönelik muhtemel baskın planları konusunda uyarıda bulunuldu. Aksa’nın, binaları, duvarları, üstü, altı ve tüm bölümleriyle Müslümanlara ait olduğu hatırlatılan bildiride, Aksa’ya yönelik herhangi bir ihlalin, Müslümanların en kutsal üçüncü mabedine yapılan bir ihlal olduğu ifade edildi.