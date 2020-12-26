“2020 yılında İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” adlı rapor, İslam dünyasının cehaleti yenmek mecburiyetinde olduğunu ortaya koydu.

DÜŞÜNDÜREN SONUÇLAR ÇIKTI

“2020 yılında İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” raporununa göre dünya genç nüfusunun yaklaşık yüzde 29’unun İİT üye devletlerinde yaşıyor. Rapor, İİT üye devletlerindeki gençlerin eğitimden yararlanma açısından diğer ülkelere kıyasla daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koyuyor.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN GENÇLER VAR

İİT üyesi devletler eğitim ve beceri alanında önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, gençlerin halen yüzde 17,7’si okuma yazma bilmiyor. İİT Üye Devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gençlere yönelik kaliteli eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek için etkili politikalar üretmesi gerekiyor.

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İslam dünyası cehaleti yenmeli

İslam dünyasındaki gençliğin durumunu değerlendiren “2020 yılında İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” adlı rapor dünya gençliği hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

İslÂm İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile birlikte İslâm Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) iki yılda bir gerçekleştirilen “2020 yılında İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” raporunu açıkladı. Yaklaşık 500 milyon olan dünya genç nüfusunun yaklaşık yüzde 29’unun İİT üye devletlerinde yaşıyor. İslâm dünyasındaki gençliğin durumunu derinlemesine değerlendiren rapor, küreselleşmeden kaynaklanan hızlı kültürel değişimler ve özellikle dijital çağın getirdiği yaşama tarzları, gençler açısından yeni bir sürece işaret ediyor. Rapor, İİT üye devletlerindeki gençlerin hâlâ dijital dünyaya sınırlı erişime sahip ve teknolojik yenilikten, eğitime ulaşmaya kadar uzanan fırsatlardan yararlanma açısından diğer ülkelere kıyasla daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koyuyor.

GENÇLERİN YÜZDE 17,7’Sİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

İİT üyesi devletler eğitim ve beceri alanında önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, gençlerin halen yüzde 17,7’si okuma yazma bilmiyor. İİT Üye Devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gençlere yönelik kaliteli eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek için etkili politikalar üretmesi gerekiyor. Rapora göre, İİT üyesi ülkelerde gençler, yüksek işsizlik, düşük işgücü katılımı ve gençlerin girişimciliğe sınırlı katılımı dikkat çekiyor. Raporda genç nüfus işsizlik oranı yüzde 13,9 iken, dünya genç nüfusunda bu oran, yüzde 11,8. Gençlerin işgücüne katılımı açısından, İİT Üye Devletlerinin ortalaması yüzde 38,7’de kalırken, dünya ortalaması yüzde 41,4’ün oldukça altında kalıyor.

Rapor, cehaleti yenmek için umut oldu

İİT Gençlik Araştırmasının İslâm İşbirliği Teşkilâtı üyesi ülkeler için önemli veriler ortaya koyduğunu söyleyen İslâm İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan şunları söyledi, “Gençlerimizin parlak geleceği, onların yeteneklerine, öğrenme kapasitelerine olduğu kadar aldıkları kaliteli eğitime, bilime ve teknolojiye yapılan akıllı yatırıma bağlıdır. İnanıyorum ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğimiz çabalarımızla ve destekçilerimizle işbirliği içinde, bütün sorunları ve zorlukları aşabiliriz. Gençlerimiz bizim bugünümüz ve geleceğimizdir.” SESRIC Genel Koordinatörü Nebil Dabur rapora ilişkin, “Ana bulgularımızda, İİT ülkelerindeki gençler kayda değer bir ilerlemeye işaret ediyor. Ortalamayı ele aldığımızda ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal katılım alanlarında gelişmeler kaydedilmiştir. Raporun İİT ülkelerindeki gençlerin umutlarını ve hayallerini anlamak ve onların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politika ve programlar geliştirmek için mükemmel bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.