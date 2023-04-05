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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum'

05 Nisan 2023, Çarşamba 13:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in yaptıklarından hesap sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü tavır ortaya koymaya davet etti.

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Erbaş, yayımladığı mesajda, İsrail tarafından Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ve ibadet edenleri hedef alan saldırıları lanetledi.

 

​​​​​​​Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, "türlü zorbalıklarla" Müslümanların canına kasteden bu zihniyete son verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

AA

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