'İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in yaptıklarından hesap sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü tavır ortaya koymaya davet etti.

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