İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki cami saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 23 Eylül'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı.

İİT'den yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu belirtildi. İİT'nin Afganistan genelinde masum sivillerin öldüğü saldırıları kınadığı kaydedilen açıklamada, cuma günü söz konusu saldırının ülkedeki kırılgan güvenlik ortamının bu şekilde devam edemeyeceğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki yetkililere bu tür saldırılar konusunda önceden tedbir alması ve Afgan halkının güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atması çağrısı yapıldı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde 23 Eylül'de cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi ölmüş, 41 kişi de yaralanmıştı. AA

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