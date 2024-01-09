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9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

İslam karşıtı teklifi geri çekti

09 Ocak 2024, Salı 19:07
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (PVV) lideri Wilders, 2018’de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur’an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti.

Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur’an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor. Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve DEAŞ üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi. Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders’in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.

 

AA

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  • Kağan Y

    9.1.2024 22:07:51

    Allah fırsat vermesin

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