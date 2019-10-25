İslâm medeniyeti ABD’de tanıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Amerika Diyanet Merkezinin New York’ta tanıtımı yapıldı.

ABD’nin Başkenti Washington DC’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Amerika Diyanet Merkezi (DCA) için New York’ta lansman gecesi düzenlendi. “Bir Medeniyet Vitrini: Amerika Diyanet Merkezi” başlıklı Harvard Club’taki programa Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, DCA Başkanı Fatih Kanca, Türkiye New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumunun önde gelen iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan DCA Başkanı Kanca, merkezin kuruluş tarihini anlatarak, “Amerika Diyanet Merkezi ülkemizin Amerikalı Müslümanlara bir armağanıdır ve bir medeniyet yürüyüşüdür. DCA, Amerika toplumu için ‘Türk İslâm Medeniyet Vitrini’ anlamına gelmektedir” dedi.

DCA, İslÂm’ın maneviyat, boyutunu ortaya çıkarıyor

DCA Başkanı Kanca, şöyle devam etti: “Manevî merkez, kültürel merkez, medeniyet vitrini ve herkese yaşam olmak üzere dört temel işlevi sürdüren DCA, kurulduğu günden bu yana İslâm dininin maneviyat, bilgi, marifet, sevgi, ahlak ve estetik boyutunu ortaya çıkarıyor. DCA, Anadolu islam yorumunun vücud bulduğu bir mekandır, bir medeniyet iklimidir. Sanat ve estetik abidesi olan bu merkez, Türk medeniyetinin ABD’de temsil edilmesine vesile olmuştur. Bunun haklı gururunu yaşayabilirsiniz” Türk ve Amerikan toplumuna farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Kanca, New York’ta ilki gerçekleştirilen DCA lansmanın diğer bölgelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.