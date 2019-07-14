İslâm tehdit mi? Hayır!

Almanya’da yayınlanan bazı gazeteler İslÂmı tehdit olarak gösteren araştırmaya tepki gösterdiler: İslÂm tehlikeli mi? Almanların korkmasını gerektiren bir tehdit mi? Hayır!

Alman Bertelsmann Vakfı’nın toplumda İslâm’a yönelik önyargıları ortaya koyan araştırması değişik tepkilere sebep oldu. Reutlinger General Anzeiger gazetesi Bertelsmann Vakfı araştırmasının sonuçlarını şöyle yorumluyor: Almanya’da her iki kişiden birinin kendini İslâm tehdidi altında hissetmesi alarm vericidir. İslâmî terör ile ilgili haberler ve aşırı sağın kışkırtıcı sloganlarının meyvesini verdiği ve Alman kamuoyundaki havayı bu yönde etkilemiş olduğu açıkça görülüyor. Müslümanları tanıyanlar ya da nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelere sıkça gidenler, bir dinin bütününe yönelik bu olumsuz algıyı anlayamıyor. Müslümanların da çoğunluğu barışçıl, yardımsever ve sempatik. Tehdit teşkil edenlerse haydutlar ve fanatiklerdir. Böylelerine ise Hıristiyanlık dahil her dinde rastlanır.

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin yorumu ise şöyle:

İslÂm tehlikeli mi? Almanların korkmasını gerektiren bir tehdit mi? Hayır! Tehlikeli olan tek bir tanrıya, onun emirlerine göre yaşamaya inanmak değil, dini kendi amaçları için suistimal eden yoldan çıkmış kişiler ve radikal gruplardır. İslâm’ın toplumsal açıdan canlı ve siyasî açıdan aktif bir din olduğu tartışma götürmez. Ve İslâm inancına sahip insanların sayısının giderek artması Almanya’yı değiştirmeye devam edecektir.