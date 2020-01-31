İslâmiyeti anlatmak için İngiltere’den Mekke’ye yürüyor

“Barış için yürüyüş” adını verdiği faaliyetle hac vazifesini yerine getireceği Mekke’ye yürüyen Farid Feyadi, İstanbul’a ulaştı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Farid Feyadi, İslâmın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke’ye yürüyor. İngiltere’de moda sektöründe çalışan Farid Feyadi, İslâmiyetin barış dini olduğunu anlatmak için dört ay önce “Barış için yürüyüş” adlı faaliyet başlattı. Bu kapsamda, Temmuzda hac farizasını yerine getireceği Mekke’ye yürüyen Feyadi, İstanbul’a vardı.

“Bu dünyada bir parmak izi bırakmak istedim”

Eşyalarını taşıdığı el arabası ile yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik yolun yarısından fazlasını katederek Silivri’ye ulaşan Feyadi, 3 yıl önce böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve tedaviler neticesinde bir böbreğini kaybettiğini, bu süreçte defalarca “Allah için ne yaptım?” sorusunu düşündüğünü anlattı. Feyadi, “Düşünebileceğiniz kadar dindar değildim, modellerle çalışıyordum ve kendim modelisttim. Sonra düşündüm; ‘ölürsem arkamda ne bırakıyorum, Allah için ne yaptım?’ Bu dünyada bir parmak izi bırakmak istedim” dedi.

İnsanların yaklaşımları pozitif enerji veriyor

Feyadi, bu vesileyle kanser hastalarına da örnek olabileceğini vurguladı. Yolculuğun sürprizlerle dolu olduğunu, güzergâhta iyi insanlarla karşılaştığını aktaran Feyadi, “Beni evlerine dâvet ediyorlar, yardım ediyorlar. Alış verişlerde para almak istemiyorlar benden. Bu bana pozitif enerji veriyor, beni daha çok motive ediyor. Yolculuk sırasında daha önce yaşamadığım, kamp yaparken yabanî domuzlarla, kurtlarla karşılaştım. Benim için çok ilgi çekiciydi” ifadesini kullandı. Türkiye’ye altı gün önce geldiğini, Türk insanın sıcaklığının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Feyadi, Türkiye’de projesini anlattığı her insanın kendisine sevgiyle yaklaştığını ve sarıldığını söyledi. Projeyi anlattığı çoğu restoranda kendisinden hesap alınmadığına işaret eden Feyadi, “Artık yemeğimi yiyorum, ödememi yapıyorum ondan sonra projemi söylüyorum ki insanlar benden para alsın” dedi.