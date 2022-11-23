AGİT Özel Temsilcisi Musa, Müslümanlara yönelik ayrımcılık, saldırı ve tehditlerin neredeyse rutin haline geldiğini belirterek, “İslamofobi yasal yaptırıma tabi tutulmalı” dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, uluslararası topluma İslamofobinin yasal yaptırıma tabi bir suç eylemi olarak kategorize edilmesi çağrısında bulundu. AGİT Özel Temsilcisi Musa, Fas’ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamındaki “Yeni bir Toplumsal Sözleşme Oluşturmak” konulu panelde konuştu. Büyükelçi Musa, dinsel ayrımcılığın gün geçtikçe daha geniş bir alana yayıldığına dikkati çekerek, “Herhangi bir din veya inancın mensuplarına yönelik nefret ve önyargıları ortadan kaldırmak için yeterli stratejiler sunmak ve farkındalık oluşturmak öncelikli bir meseledir” ifadelerini kullandı. Musa, Müslümanlara yönelik ayrımcılık, saldırı ve tehditlerin Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerinde “neredeyse rutin hale geldiğini” belirtti.

İyi örnekler de var

Dünya genelinde İslamofobik saldırılarda öne çıkan örneklere yer veren Büyükelçi Musa, 2019’da Yeni Zelanda’daki Christchurch katliamı, 2021’de Almanya’nın Iserlohn kentinde Müslüman mezarlığına saldırı, Avrupa genelinde camilere yönelik saldırılar, politikacıların kullandığı İslamofobik söylemler ile Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Rohingya (Myanmar) ve Hindistan’da Müslümanlara yönelik kitlesel saldırı ve ihlallere değindi. Musa, tüm eksikliklere rağmen “iyi örnekler ve uygulamaların” da bulunduğuna işaret etti. Musa, “Herhangi bir dini, terörizm ve ölümcül saldırganlıkla ilişkilendirmek büyük bir hatadır. Din ile terörü birbirinden kesin çizgilerle ayıran bir söylemde buluşmalıyız. Hiçbir dini öğreti insanları öldürmeyi öğütlemez.” dedi. Musa ayrıca İslamofobinin bileşenleri ve sınırlarına ilişkin belirli bir hukuki tanımın olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti: (İslamofobi) Kanun kapsamında sınıflandırılmadığı için birçok fail cezasız kalmaktadır. İslamofobiyi yasal yaptırıma tabi bir suç eylemi olarak kategorize etmeliyiz.”