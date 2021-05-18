"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İspanya, 2 bin 700 göçmeni geri gönderdi

18 Mayıs 2021, Salı 21:19
İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska düzenlediği basın toplantısında, Ceuta sınırına takviye olarak gönderilen polis, jandarma ve askerden oluşan güvenlik birimlerinin yasa dışı göç akınını kontrol altına aldığını, Fas yönetimiyle iş birliği içinde şimdiye kadar 2 bin 700 göçmenin geri gönderildiğini söyledi.

Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugün Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden ve Ceuta ile Melilla kentlerine giden Başbakan Pedro Sanchez de hareketinden önce Madrid'de gazetecilere açıklamasında, "Ceuta'da düzeni yeniden tesis edeceğiz ve bunu en hızlı şekilde yapacağız. Her türlü zorluğa karşı kararlı ve mevcut tüm imkanlarla hareket edeceğiz." dedi.

Sanchez, "Önceliğim, Fas sınırındaki geçişi kontrol altına almak. İspanya'nın toprak bütünlüğü gerekli her tedbirle garanti altındadır. Ceuta ve Melilla vatandaşları sakin olsun." açıklamasını yaptı.

AB'den İspanya'ya destek

İspanya Başbakanı'nın ayrıca Kral 6. Felipe, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de telefonla görüşüp, Ceuta sınırındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirdiği kaydedildi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson da basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya sınırları Avrupa sınırlarıdır ve AB, Fas ile ilişkilerin güven ve paylaşılan taahhütlere dayanmasını istemektedir. Şu anda en önemli olan Fas'ın düzensiz göçmenlerin çıkışını önlemek için taahhütlerine devam etmesidir. AB'de kalma hakkı olmayan bu göçmenler düzenli ve etkili bir şekilde geri gönderilecektir." dedi.

Öte yandan İspanya-Fas sınırında bu zamana kadar örneği görülmeyen, rekor sayıdaki düzensiz göçmen akınının arkasında Batı Sahra sorunuyla ilgili olarak Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışması olduğu görüşü genel olarak İspanya ve Avrupa basınında hakim oldu.

Ancak, İspanyol hükümetindeki birçok bakan, bu iddiayı kanıtlayan bir şey olmadığını, Fas yönetiminin insan hayatıyla bu şekilde oynayacağını düşünmediğini vurguladı.

Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı, Ceuta'daki düzensiz göçmen krizini görüşmek üzere Fas'ın Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i bakanlığa çağırdı.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla yüzerek ya da yürüyerek 6 bine yakın kişi Ceuta tarafına geçmişti.

Düzensiz göçmenlerin arasında geniş aileler, 700'den fazla çocuk ve kadınlar da bulunurken, 1 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Ceuta'da deniz yoluyla halen düzensiz göç akını devam ederken, jandarma denizden çıkardığı göçmenleri Fas tarafına geri göndermeye çalışıyor.

Kızıl Haç ekipleri de düzensiz göçmenlere sağlık ve gıda yardımı yapıyor.

Bölgedeki diğer bir İspanyol toprağı Melilla kentine de son 24 saat içinde benzer bir şekilde 86 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Şeridi'nde ateşkes bu gece saat 02.00'de başlayacak

    ''Bakın şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor''

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasası iptal edildi

    'İsrail kabinesi tek taraflı ateşkesi oylayacak' iddiası

    Türkiye'de vaka sayısı 10 binin altında

    'İsrailli kadın polisin başörtümü çekmesi çok ağrıma gitti'

    Litvanya, Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını ifade etti

    Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

    Avrupalıların hükümetlerine güveni azaldı

    BMGK toplandı: Gündem Filistin

    BioNTech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz aşı verecek

    Merkel'den 'Hamas olmadan ateşkes olmaz' açıklaması

    Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye çıktı

    Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    HSK adayları belirlendi

    Gençler yurtdışına göçüyor

    "Dünyanın yüzen en büyük buzdağı"

    BM İnsan Hakları Konseyi'nden Filistin için özel oturum kararı

    Gazze'de şehit sayısı 230'a yükseldi

    Türkiye, 90 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı satın alacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Cimin karnı meğer ne genişmiş!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart
    Süleyman KÖSMENE

    Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı
    Risale-i Nur'dan

    Merak etmeyiniz, ebedî bir gençlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…
    Cevher İLHAN

    İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…
    Mikail YAPRAK

    Dünyanın beyninde bir “ur” İsrail

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.