İspanya’da 650 bin tonluk gıda çöp oldu

İspanya’da 29 Ekim’de Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felâketinin 650 bin tonluk tarım ürününü yok ettiği bildirildi.

İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), şiddetli yağışın neden olduğu sel felâketi ve fırtınanın tarım sektörüne tarihî zarar verdiğini açıkladı. Agroseguro, selden dolayı 25 bin 500 hektarlık ekili tarım alanının zarar gördüğünü, 650 bin tonluk gıdanın çöpe gittiğini ve 10 binden fazla çiftçinin etkilendiğini belirtti. Açıklamada, hasarın 250 milyon avroluk tutarının sigortalanmış olduğu duyuruldu. Selin en çok vurduğu Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliğinden (AVA-Asaja) yapılan açıklamada ise en büyük kaybın “yapısal” alanlarda yaşandığı ve bölgede yoğun bulunan narenciye dışındaki üzüm bağları ve çiçek seralarının da altüst olduğu kaydedildi. Sigortasız çiftçilerin kayıpları da dahil 170 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğü bildirilen açıklamada, toplam kaybın 1 milyar avroyu aştığı belirtildi. AA

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