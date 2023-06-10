İspanya’da grev yüzünden 1 milyona yakın dava ertelendi

İspanya’da adliye memurlarının 17 Nisan’da kısmi iş bırakmayla başlayıp 22 Mayıs’ta itibaren greve dönüşen eylemlerinden dolayı ülke genelinde 1 milyona yakın dava ertelendi.

Adliye memurlarının maaş zammı talebiyle yaptığı grev, ülkede 45 bin çalışanı etkiliyor. Adalet Bakanı Pilar Llop ve Adalet Devlet Sekreteri Tontxu Rodriguez ile bu zamana kadar yürütülen müzakerelerden sonuç alamayan adliye memurları, eylemlerinden dolayı 1 milyona yakın davanın ertelendiğini ve yargıdaki gecikmenin sorumlusunun, sol koalisyon hükümeti olduğunu savundu.

Eylemlerden dolayı, son üç ayda ülkedeki boşanma sayılarında da geçen yılların aynı dönemine nazaran yüzde 10,3 düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, eylemler kapsamında küçük bir grup adliye memuru 7 Haziran’da kendilerini Adalet Bakanlığı’ndaki bir odaya kapattı. Bakanlık da eylemcilere dışarıdan yemek getirilmesini yasakladı.