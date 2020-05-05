İspanya’da işsiz sayısında rekor artış

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı, kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığını ve toplamda 3 milyon 831 bin 203’e çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İspanya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri resmî istatistiklere de yansıdı. Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı Nisan ayı işsizlik rakamlarında, Mart ayına göre 282 bin 891 ile görülen yüzde 8’lik artışın, ülke tarihinde yüzde olarak kaydedilmiş en yüksek işsiz sayısı artışı olması dikkati çekti. Ülkede işsiz sayısının bir yıl öncesine göre 667 bin 637 arttığı (yüzde 21,1) ve toplam sayının 3 milyon 831 bin 203 olduğu görüldü. AA

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