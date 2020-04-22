İspanya'da koronavirüs nedeniyle 435 kişi daha öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artarak toplamda 21 bin 717'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 430 olan günlük ölü sayısı, bugün biraz artarak 435'e çıktı. Açıklanan verilere bakıldığında, salgından ölenlerin sayısının son 4 gündür 399-435 aralığında olduğu görüldü. Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 21 bin 717'ye yükseldiğini bildirdi. Vaka sayısı 208 bin 389 oldu Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu. Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 411 artışla 85 bin 915'e çıktı. AA

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