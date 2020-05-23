İspanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı aşırı sağcı parti Vox'un çağrısı sonrası protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Madrid sokaklarını dolduran yüzlerce otomobil ve motosiklet korna çalarak hükümeti protesto etti.

Ellerinde İspanya bayraklarını sallayan protestocular, dışarı çıkma kısıtlamasında yapılan yanlışlar ve salgının ekonomi ile istihdama verdiği zarardan dolayı Başbakan Pedro Sanchez ile solcu Podemos lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'a istifa çağrısında bulundu.

Başkent Madrid'deki gösterilere katılan Vox lideri Santiago Abascal, "dünyanın en kötü kriz yönetiminin tek sorumlusunun hükümet olduğunu" belirtti.

İspanya'da 14 Mart'tan beri uygulanan kısıtlamalar Madrid ve Barselona dışında kısa süre önce hafifletilmeye başladı. Ülkenin en büyük iki şehrinde ise gelecek pazartesinden itibaren kademeli normale geçişe karar verilmişti.

Restoranların kapılarını açacağı şehirlerde 10 kişiye kadar grupların toplanmasına izin verilecek.