"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

23 Nisan 2020, Perşembe 17:03
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede 21 Nisan'da 430 ve 22 Nisan'da 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün de 440 oldu. 

Salgında şimdiye kadar toplam 22 bin 157 kişi öldü. 

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 635 artışla 213 bin 24'e çıktı. 

Virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının son 24 saatte 1202 artışla toplamda 34 bin 355'e ulaşması dikkati çekti.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da 88 bini aştı. 

Madrid, Sağlık Bakanlığından yaklaşık 6 bin fazla ölüm açıkladı

Diğer yandan İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 59 bin 199 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 684 olarak kayda geçti.

Cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak Sağlık Bakanlığının verilerinin çok üzerinde rakamlar açıklayan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 14 bini geçtiğini duyurdu. 

Özerk yönetimin, Bakanlığın verilerine nazaran salgının başlamasından bu yana Madrid'de yaklaşık 6 bin daha fazla ölüm olduğunu savunması tartışma yarattı.

Ayrıca Madrid Belediyesi, Kovid-19'dan ölenler için bugün kent merkezindeki Alcala Kapısı'na yas bayrağı asarak, anma töreni düzenledi.

Madrid gibi Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığından daha yüksek veriler açıklıyor.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet yetkilileri ise resmi kayıtlara sadece test yapılanların girdiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinmeyeceğini" ifade ediyor.

Bu arada basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ama halen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden olağanüstü hali 15 gün daha uzattık. Bu hastalığı yendikten sonra sağlık sistemimizi yenileyeceğiz. Şu anda tamamen salgınla mücadeleye odaklanmış durumdayız." dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatan hükümet, gelecek pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla, kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin verdi. 

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

    Bahreyn ve Tunus'ta da vakalar artıyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.