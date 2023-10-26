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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İspanya'da öğrencilerden de Filistin’e destek: ''Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli"

26 Ekim 2023, Perşembe 18:23
İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Granada, Malaga, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 25 kentte öğrenciler, "Filistin halkıyla dayanışma, Gazze'de soykırımı durdurun" başlığı altında gösteri düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de destek verdiği eylemler kapsamında binlerce kişi öğlen saatlerinde meydanlarda toplandı.

Eylemler sırasında sık sık "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atıldı.

Öğrenciler Sendikasının liderlerinin okuduğu manifestoda, "Filistin halkı onlarca yıldır, faşist, siyonist, sömürgeci İsrail’in katliamı, saldırısı ve baskısı altında yaşamaktadır. 2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze, dünyanın en büyük açık toplama kampı haline geldi." ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, yeni bir soykırım yaptığı belirtilen manifestoda, İsrail’in saldırılarına "destek verdiği ve ikiyüzlülük yaptıkları gerekçesiyle ABD, Avrupa Birliği ve İspanya hükümeti" eleştirildi.

İsrail devletini Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayan öğrenciler, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini, emperyalist kölelik uygulanmadan bu topraklarda sosyal adaletin sağlanmasını" talep etti.

Başkent Madrid’de Sol Meydanı’nda başlayan ve İspanya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde sonlandırılan eyleme katılan öğrenciler "Filistin'de olup bitenlerden büyük üzüntü ve utanç duyuyoruz. Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli." dedi.

Öğrenciler Sendikası Genel Sekreteri Coral Latorre de "Filistin halkına dayanışmamızı göstermek için bugünkü eylemi organize ettik. 2 bini çocuk 5 binden fazla insan öldü, hastaneler bombalandı, evler altüst edildi. Bu tam bir soykırım ve insan haklarını savunmak, acil önlem alınmasını istemek için bu eylem önlemli. İsrail'e karşı seferber olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İspanya'da Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da devam edecek.

AA

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  • Toygar

    27.10.2023 08:55:19

    Liseli ve üniversiteli Avrupa gençliği insanlık arayışında önde. Örnek alınacak bir durum. Biz de akgençlik hep önde. Nereye gidiyorlarsa artık, önden gidiyorlar anlamında yani!..

  • S.topuz

    26.10.2023 22:09:51

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından İŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Bu işin sonu HÜSRANLIKTIR, PERİŞANLIKTIR! FELÂKETTİR, SOY KIRIMDIR aynı zamanda? Herkes aklını başına almalı, vesselam! Yoksa KIYAMETİN çabuk KOPMASINI mı isteyip arzu ediyorsunuzzzzz???! YAZIKLAR olsun sizlere! Bu iki yüzlü tavılarınızla İNSANLIK içine çıkıpda nasıl SİYASET yapabileceksiniź?!

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