İspanya'da ülke tarihinin en sıcak ayı yaşandı

İspanya, temmuz ayında ortalama 26,6 santigrat dereceyle "ülke tarihinin en sıcak ayını" geçirdi. 1-29 Temmuz döneminde 2 bin 124 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

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Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) verilerine göre, İspanya'da bu yılın temmuzu "ülkede şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti.

Aemet, 1981-2010 dönemindeki temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında, bu temmuzda ortalama sıcaklığın 2,7 santigrat derece arttığını, bunun, Temmuz 2015'te kırılan son sıcaklık rekorunun 0,2 derece üzerinde olduğunu bildirdi.

Temmuzda görülen sıcak hava dalgasının diğer dönemlere göre çok daha yoğun, ülke geneline yayılan ve uzun süreli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü de 1-29 Temmuz döneminde beklenenden 9 bin 687 daha fazla ölüm kaydedildiğini ve bunlardan 2 bin 124'ünün aşırı sıcaklıklara bağlı olduğunu açıkladı.

Baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 40'lara indi

Bu yılın temmuzu son 15 yılın en kurak ayı oldu. İspanya genelinde temmuzda ortalama yağış, normal değerlerin yarısına inerken; "2005 ve 2007 temmuzlarının ardından en az yağışlı üçüncü dönem" olarak tespit edildi.

Kuraklık sorununun en çok Galisya, Endülüs ve Katalonya bölgelerinde yaşandığını aktaran yetkililer, temmuz sonu itibarıyla ülke genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranının yüzde 40'lara indiğini duyurdu.

Kuraklığa karşı yerel yönetimler, farklı önlemler alırken; bazı yerlerde plajlardaki duşların kapatılması, temel ihtiyaçların dışında su kullanımının kısıtlanması, kişi başına günlük su tüketiminin sınırlandırılması gibi kararlar açıklandı.

Bask bölgesindeki Bilbao kentinde de kuraklıktan en fazla etkilenen yerlere teknelerle su taşınmaya başlandı.