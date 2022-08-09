"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

İspanya'da ülke tarihinin en sıcak ayı yaşandı

09 Ağustos 2022, Salı 16:50
İspanya, temmuz ayında ortalama 26,6 santigrat dereceyle "ülke tarihinin en sıcak ayını" geçirdi. 1-29 Temmuz döneminde 2 bin 124 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

İspanya, 21. yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) verilerine göre, İspanya'da bu yılın temmuzu "ülkede şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti.

Aemet, 1981-2010 dönemindeki temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında, bu temmuzda ortalama sıcaklığın 2,7 santigrat derece arttığını, bunun, Temmuz 2015'te kırılan son sıcaklık rekorunun 0,2 derece üzerinde olduğunu bildirdi.

Temmuzda görülen sıcak hava dalgasının diğer dönemlere göre çok daha yoğun, ülke geneline yayılan ve uzun süreli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü de 1-29 Temmuz döneminde beklenenden 9 bin 687 daha fazla ölüm kaydedildiğini ve bunlardan 2 bin 124'ünün aşırı sıcaklıklara bağlı olduğunu açıkladı.

Baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 40'lara indi

Bu yılın temmuzu son 15 yılın en kurak ayı oldu. İspanya genelinde temmuzda ortalama yağış, normal değerlerin yarısına inerken; "2005 ve 2007 temmuzlarının ardından en az yağışlı üçüncü dönem" olarak tespit edildi.

Kuraklık sorununun en çok Galisya, Endülüs ve Katalonya bölgelerinde yaşandığını aktaran yetkililer, temmuz sonu itibarıyla ülke genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranının yüzde 40'lara indiğini duyurdu.

Kuraklığa karşı yerel yönetimler, farklı önlemler alırken; bazı yerlerde plajlardaki duşların kapatılması, temel ihtiyaçların dışında su kullanımının kısıtlanması, kişi başına günlük su tüketiminin sınırlandırılması gibi kararlar açıklandı.

Bask bölgesindeki Bilbao kentinde de kuraklıktan en fazla etkilenen yerlere teknelerle su taşınmaya başlandı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa Dışişleri Bakanlığı: İsrail ablukası kalkmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

    Ali İsmail Korkmaz ile ilgili AYM'den hak ihlali kararı

    Yunanistan'daki dinleme skandalına ilişkin AB'den bir çağrı daha

    İngiltere, 14 Ağustos'a kadar sıcaklık alarmı verdi!

    Kosova: Sırbistan'la yeni bir çatışma riski yüksek

    İspanya'da ülke tarihinin en sıcak ayı yaşandı

    Transneft: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatı durdu

    Tayvan çevresindeki Çin hareketliliği sürüyor

    Küba'daki patlamalarda yaralı sayısı 125'e yükseldi

    UEFA Süper Kupa sahibini bekliyor

    Trump'ın evi FBI ajanları tarafından basıldı

    MSB: 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    Maaşın üçte biri vergiye gidiyor: İşsizlik maaşından bile vergi alınıyor

    Ülkemizi terk etmek istemiyoruz

    Politika yanlış, maliyet ağırlaşıyor

    Fenerbahçe sezona beraberlikle başladı

    3 bölgeye sağanak uyarısı

    Blinken: Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı yapacağız

    ‘Yerli gramla, Bulgar kiloyla satın alıyor’

    Kârı bıraktık, masrafı çıkarma derdindeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KPSS skandalı
    Rukiye Anar

    Kur’ân’ın kınadığı sıfatlar
    Ahmet BATTAL

    Yangında ilk kurtarılacak şey - kişi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Manevi ve mecazî nefs-i emmare
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’dan helâllik almak için neyi bekliyorsunuz?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Augsburg’da okuma programı düzenlendi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Çağrı yetmez, İsrail’i durdurun!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.