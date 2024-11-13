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13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İspanya'da yeniden şiddetli yağış alarmı!

13 Kasım 2024, Çarşamba 12:27
İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), bazı yerlerde metrekareye 180 litreye kadar yağışın beklendiği ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi.

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yaşanan sel felaketinin ardından şiddetli yağışa bağlı kötü hava koşulları devam ediyor.

AEMET, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki Malaga ve doğudaki Katalonya bölgesinde bulunan Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği kaydedildi.

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde de şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.

Malaga'da nehir kıyısında olan Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti de Granada'da 48, Malaga'da 29 ve Almeria'da 4 olmak üzere 81 belediyede "Bölgesel Yerel Acil Durum Planını" etkinleştirdiğini duyurdu.

Ayrıca sel felaketinin olduğu afet bölgesi Valensiya'da 11 Kasım'da tekrar eğitime başlayan okullar, bugünkü kötü hava şartlarından dolayı açıldıktan iki gün sonra bir günlüğüne tatil edildi.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından toplam ölü sayısı 222 (Valensiya'da 214, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) olurken, 32 kişi de kayıp listesinde yer alıyor.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

AA

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