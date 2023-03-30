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30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

30 Mart 2023, Perşembe 03:13
İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan ve 7. gününe giren orman yangını şimdiye kadar 4 bin 600 hektarlık alanı kül etti.

Yetkililer, büyük bir ekolojik zarara yol açan yangının hava şartlarının düzelmesiyle Castellon tarafı başta olmak üzere önemli bir bölümünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Soğutma ve yangın söndürme çalışmalarının havadan 20 uçak ve karadan 500 kişilik ekiple devam ettiği bilgisini veren Valensiya özerk hükümet başkanı Ximp Puig, sıcak havanın yarından itibaren etkili olacağını belirterek, bu sebeple yangının tekrardan alevlenmemesi için çok dikkatli olunmasını istedi.

Diğer yandan yaklaşık 55 kilometrekarelik alanda çok sayıda köyü etkileyen yangından dolayı şimdiye kadar evlerinden tahliye edilen 1500 kadar kişinin yavaş yavaş evlerine geri dönmeye başladığı açıklandı.

Castellon'da 23 Mart'ta başlayan ve kuzeye doğru yayılarak 4 bin 600 hektarlık alanı kül eden yangından dolayı bölgeye giriş ve çıkışlar jandarmanın kontrollünde yapılıyor.

Ülkede bu yılın en büyük ilk orman yangını olan, bölgedeki yaşam dışında tarım ve hayvancılığa da ciddi zarar veren Castellon-Teruel bölgesindeki yangından dolayı Başbakan Pedro Sanchez, tüm zararların karşılanacağı sözünü vermişti.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

AA

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