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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İspanya'dan AB'ye 1,5 trilyon euro'luk salgın fonu oluşturma önerisi

20 Nisan 2020, Pazartesi 15:17
İspanya hükümetinin, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin yararlanması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1,5 trilyon euro tutarında bir fon oluşturması önerisinde bulunmayı planladığı bildirildi.

Reuters haber ajansının, İspanyol El Pais gazetesinin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Pedro Sanchez’in bu öneriyi Perşembe günkü AB zirvesinde gündeme getireceği ifade ediliyor.

İspanya, fonun AB bütçesi ile desteklenmesini ve vadesi belirtilmeyen borç şeklinde finanse edilmesini öneriyor.

Buna göre, Avrupa Komisyonu borçlanan taraf olarak görülecek ve AB bütçesi borç garantisi sağlamış olacak.

Daha önce yapılan bir ortak borçlanma önerisi Almanya ve Hollanda tarafından reddedilmişti.

İspanya’nın önerisi ise AB’nin bütçe ve yönetimden sorumlu komisyonu başkanı Johannes Hahn tarafından yapılan öneriye daha yakın görülüyor.

BBC Türkçe

Etiketler: İspanya, AB, salgın
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