İspanya'dan AB'ye 1,5 trilyon euro'luk salgın fonu oluşturma önerisi

İspanya hükümetinin, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin yararlanması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1,5 trilyon euro tutarında bir fon oluşturması önerisinde bulunmayı planladığı bildirildi.

Reuters haber ajansının, İspanyol El Pais gazetesinin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Pedro Sanchez’in bu öneriyi Perşembe günkü AB zirvesinde gündeme getireceği ifade ediliyor. İspanya, fonun AB bütçesi ile desteklenmesini ve vadesi belirtilmeyen borç şeklinde finanse edilmesini öneriyor. Buna göre, Avrupa Komisyonu borçlanan taraf olarak görülecek ve AB bütçesi borç garantisi sağlamış olacak. Daha önce yapılan bir ortak borçlanma önerisi Almanya ve Hollanda tarafından reddedilmişti. İspanya’nın önerisi ise AB’nin bütçe ve yönetimden sorumlu komisyonu başkanı Johannes Hahn tarafından yapılan öneriye daha yakın görülüyor. BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.