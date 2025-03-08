İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

İspanya, Arap Birliği’nin Gazze planına destek verdiğini duyurdu.

Gazze'ye barış gücü çağrısı İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İspanya, Gazze’nin erken toparlanması, yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik sunulan planı, Gazze’deki durumu istikrara kavuşturmanın, bölgede barış ve istikrarı garanti altına almanın tek mümkün yolu olan iki devletli çözümün uygulanmasına doğru ilerlemesi olarak görüp, destekliyor.” Bakanlığın açıklamasında “Filistinlilerin kendi topraklarında barış içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için Gazze’nin yeniden inşasında Filistin Devleti’nin rolüne verilen desteğin memnuniyetle karşılandığı” belirtildi. *** Avrupa ülkeleri: Filistin birleşmeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Çarşamba günü düzenlediği toplantının ardından, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri, Hamas’ın Gazze’nin geleceğinde herhangi bir rol oynamaması gerektiğini vurguladı. Fransa, Danimarka, Yunanistan, Slovenya ve Birleşik Krallık adına açıklama yapan Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği Geçici Başkanı Guy Darmad Hikarı, Gazze’nin geleceğine dair planların İsrail’in güvenliğini sağlaması ve Gazze sakinlerini yerinden etmemesi gerektiğini belirtti. Daily Ummah’ın haberine göre, Hikarı, yaptığı açıklamada, Gazze’nin geleceği için oluşturulacak planın, Batı Şeria ve Gazze’nin Filistin Yönetimi altında birleşmesini desteklemesi gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi AA

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