İspanya elektrikte vergi indirimine gitti

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, bu yıl art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimini içeren bir paket açıklarken, enerji sektörü bu duruma tepki gösterdi.

Ülkede hafta başında 154,16 avro olan elektrik fiyatının bugün megavat saat başına 172,78 avroya çıkarak yeni bir rekor kıracağı bildirildi. Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem maddesini elektrik fiyatlarındaki artışa ayıran hükümet, 10 kilovat saate kadar olan tedarikler için yıl sonuna dek yüzde 21’den yüzde 10’a kadar KDV indirimi, ayrıca elektrik üretimindeki yüzde 7’lik verginin kaldırılması kararlarını aldı. Başbakan Yardımcısı ile Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera, elekt- rik fiyatlarındaki artışla mücadele planı kapsamında vergilerin düşürülmesi, asgarî arzın genişletilmesi, elektrik şirketlerine yapılan yardımların kesilmesi ve piyasa tarifelerinin yeniden düzenlenmesi gibi bazı tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.