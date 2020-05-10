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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

İspanya'nın yarısı '1. seviye normalleşme'ye hazırlanıyor

10 Mayıs 2020, Pazar 13:15
İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

Ülkede, dün 179 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 143'e düştü.

Bu rakamın, 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış olması dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 621'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

Diğer yandan iyileşen sayısı da son 24 saatte 2 binden fazla artışla 133 bin 166'ya yükseldi.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 644 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısı da 132 artışla 41 bin 559'a çıktı.

İspanya'nın yarısı yarın normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor

Bu arada Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan "1. seviye"ye yarın geçiyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen "1. seviye"ye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, bu aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, dün düzenlediği basın toplantısında, "Halkın yüzde 51'i normal hayatlarının bir kısmına geri dönecek ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü halin süresi 24 Mayıs'ta dolacak.

AA

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