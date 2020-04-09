"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

İspanya, OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı

09 Nisan 2020, Perşembe 23:00
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

Sol koalisyon hükümetinin, OHAL'i ikinci kez uzatma kararı, meclis genel kurulunda görüşülüp oylandı.

Kovid-19 önlemlerinden dolayı meclisteki 350 milletvekilinden sadece 43'ü genel kurul salonuna geldi, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

Hükümetin, Kovid-19'a karşı mücadelede olağanüstü halin ilk uzatıldığı 26 Mart'taki oylamaya nazaran meclisten aldığı desteğin azalması dikkati çekti.

Ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox ile Katalonya'daki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi partilerden Halk Birliği Adaylığı (CUP), "bu hükümetle olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıkarak" "hayır" oyu kullandı.

Olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması 270 "evet", 54 "hayır" ve 26 "çekimser" oyla kabul edildi.

Mecliste 26 Mart'taki olağanüstü halin ilk uzatıldığı oylamada 321 "evet" ve 28 "çekimser" (1 milletvekili oylamaya katılmamıştı) sonucu çıkmıştı.

Meclisteki küçük siyasi partilerin olağanüstü halle ilgili sunduğu 8 farklı öneri ise reddedildi.

Sanchez'den Kovid-19'a karşı "birlik ve sadakat" çağrısı

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasına başlandığını söyledi.

Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artışın ortalama yüzde 4'lere düştüğünü belirten Sanchez, şöyle devam etti:

"Bunu sıfıra düşürmeliyiz. Kovid-19'u sadece karantinayla yenemeyiz. Dünyanın tam olarak normale dönmesi, virüse karşı bir aşı bulunana kadar mümkün olmayacaktır. 15 gün sonra tekrar buraya gelip olağanüstü halin bir kez daha uzatılmasını isteyeceğime eminim."

Sanchez, İspanya'da günde 20 bin PCR testi yapıldığını ifade ederek, "Şu anda önceliğimizin bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız. Bunun için tüm siyasi partilerden birlik ve sadakat istiyoruz." diye konuştu.

"Dayanışma olmazsa AB'nin geleceği tehlikeye girer"

İspanya'nın diktatör Francisco Franco sonrası demokrasiye geçiş döneminde ekonomik, siyasi ve hukuki reformları içeren ve "Moncloa Paktı" olarak adlandırılan 1977'deki anlaşmanın, Kovid-19'un neden olduğu kriz nedeniyle yenilenmesi gerektiğini savunan Sanchez, siyasi parti liderleri ile işçi sendikaları ve işverenler konfederasyonu temsilcilerini gelecek hafta Başbakanlık konutunda toplantıya çağırdı.

Sanchez, "Ekonomide ufukta gördüğümüz nokta karanlık. Bu yüzden birlikte hareket etmeliyiz." diyerek, salgının aşılmasının ardından İspanya'nın sosyal ve ekonomik olarak yeniden inşasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kovid-19'dan ülke ekonomisinin yaşadığı zararın en kısa zamanda giderilmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) yardımının zaruri olduğunu söyleyen Sanchez, "Virüse karşı dayanışma olmazsa AB'nin geleceği tehlikeye girer. Kaybedecek vaktimiz yok, ya şimdi ya hiç." dedi.

OHAL'in mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanıyor

Muhalefet partileri ise hükümeti, "Kovid-19 krizini kötü yönetmekle, geç ve yetersiz önlem almakla, yalan söylemekle, ölü ve vaka sayılarını eksik vermekle" suçladı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), hükümetin olağanüstü hali uzatmasına onay verse de aldığı ekonomik önlemlere "hayır" oyu kullanarak destek vermedi.

İspanya'da yasalar gereği olağanüstü halin uzatılması 15 günde bir meclis onayına bağlı, şimdilik 26 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü halin gelecek haftalarda kapsamı düşürülerek mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Ülkede açıklanan son verilere göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 238'i, toplam vaka sayısı da 152 bin 446'yı buldu.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde 350 bini aşkın kişi iyileşti

    Yoksulluk daha da artabilir

    Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

    Bu fırsat kaçmasın

    Robotlara yol açıldı

    Adaletsizliği derinleştirmeyin

    Korona ihracatı da vuruyor

    KHK’lıya ikinci etapta evet

    İşçiyi işten çıkarmayın

    Allah’a hesap vereceğiz

    Hafter milisleri yine Kovid-19 hastanesini hedef aldı

    Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    'Bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir'

    Erzurum'da 6 mahalle karantinaya alındı

    İngiltere'de de henüz zirve görülmedi

    '138 bin kişi karantinada'

    İtalya'da ölen doktor sayısı 100'ü geçti

    Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: 'Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu fırsat kaçmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    Genel

    Adaletsizliği derinleştirmeyin
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Genel

    Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.