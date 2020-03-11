İspanyol ekonomisinde koronavirüs alarmı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turistlerle bulaştığı ve kısa sürede yayıldığı İspanya'da, ekonominin temel taşları yerinden oynamaya başladı.

Paniği virüsten daha tehlikeli

Avrupa'da Kovid-19 ölümlerinde İtalya'nın ardından en fazla etkilenen ikinci ülke olan İspanya, bir yandan insan sağlığı diğer yandan ülke ekonomisini tehdit eden salgına karşı çözüm yolları arıyor.

Koronavirüs, Barselona'da 24-27 Şubat'ta yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesinin yanı sıra Barselona ve Madrid'deki Gıda Fuarı, Global Robot Fuarı, Ecza Ürünleri Fuarı (Infarma) ve Gourment Fuarı gibi ülkeye ciddi ekonomik katkılar sağlayan organizasyonların da ertelenmesine neden oldu.

Valensiya'daki "Las Fallas" adlı, 500 milyon avrodan fazla gelir sağlayan ve kente bir yılda gelen turistin yüzde 15'ini ağırlayan kültürel etkinlik de Kovid-19'dan dolayı askıya alındı.

Bu yıl 5-12 Nisan'a denk gelen ve Katolik inancının önemli bayramlarından Paskalya'daki dini törenlerin de koronavirüsten dolayı iptali tartışılıyor. Dini törenlerin iptal edilmesinin, en kalabalık etkinliklerin olduğu ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesi ekonomisinin de ciddi zarara uğramasına neden olacağı belirtiliyor.

Turizm sektörü alarm veriyor

Dünyayı etkileyen Kovid-19 karşısında, İspanyol ekonomisinin motoru olan ve yüzde 13'ünü oluşturan turizm sektörü de alarm veriyor.

Turizm sektörü ile ilgili araştırmalar yapan Mirai adlı internet sitesi, koronavirüsün ardından İspanya'da gecelik konaklamalarda yüzde 38, rezervasyonlarda ise yüzde 45'e varan iptaller olduğunu açıkladı.

Kovid-19'dan dolayı panik olan halkın, başta Madrid olmak üzere İspanya'nın birçok kentinde süpermarketlere akın ederek temel gıda ve temizlik ürünlerinin olduğu rafları boşalttığı dikkati çekiyor.

Koronavirüsten etkilenen şirketlere ve ailelere yardım paketleri

Bu arada, İspanya'da muhalefetin "koronavirüse karşı geç ve yetersiz önlem aldığı" şeklindeki eleştirilerine maruz kalan sol koalisyon hükümetinin, özellikle Kovid-19'un ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atacağı belirtildi.

Başbakan Pedro Sanchez, "Bu acil duruma karşı mücadele edebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanırken, koronavirüsten etkilenen şirketlere ve ailelere yönelik yardım paketleri açıklayacaklarını duyurdu.

Sanchez, çalışan ailelerin refahını korumak için kaynak yaratacaklarını, çalışma saatlerini daha esnek hale getirip evde çalışmaları destekleyeceklerini, çocukları korumaya yönelik kararlar alacaklarını ve virüsten etkilenen KOBİ'lere yardım edeceklerini söyledi.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminde koronavirüs vakaları bulunuyor

İspanya'da ilk koronavirüs vakası, 31 Ocak'ta ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Gomera adasında görüldü. Kovid-19 testi pozitif çıkan Alman turist, tedavi edildikten 14 gün sonra taburcu olmuştu.

Koronavirüs, İspanya genelinde 25 Şubat'tan itibaren itibaren yayılmaya başladı. Vakaların çoğunluğunun ise İtalya'nın kuzeyine seyahat eden kişiler olduğu belirtilmişti.

Mevcut durumda, İspanya'nın 17 özerk yönetiminde koronavirüs teşhisi konulan kişiler bulunuyor. 21 ölü ve 761 vaka ile Madrid özerk yönetimi ilk sırada yer alırken, Madrid'i, Rioja, Bask, Katalonya ve Valensiya bölgeleri takip ediyor.

Madrid, Rioja ve Bask bölgesindeki iki kentte tüm okullar ve üniversiteler koronavirüsten dolayı iki hafta kapatılırken, Barselona'daki bazı okulların öğretmen ve ya öğrencilerinde de virüsün çıkmasından dolayı benzer kararlar alındı.

Kovid-19'un yoğunlukta olduğu kentlerde 1.000'in üzerinde katılımın olduğu tüm etkinliklerin iptal edilmesi ya da ertelenmesine karar verildi. Ayrıca, başta Madrid olmak üzere birçok şehirde kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar ve sinemalar kapılarına kilit vurdu. Konserler ve toplantılar için de iptal veya erteleme kararları alınıyor.

Meclis çalışmalarına ara verildi

İspanyol meclisi de bazı milletvekillerinde koronavirüsün tespit edilmesi ya da şüpheli vaka görülmesi nedeniyle çalışmalarına bir hafta ara verdiğini duyurdu.

Dünyanın en fazla takip edilen spor aktivitelerinden olan İspanya 1. Futbol Ligi de (La Liga), Avrupa'daki birçok lig gibi koronavirüsten etkilendi. Ülkede futbol ve basketbolda 1. ve 2. liglerdeki tüm maçların iki hafta boyunca seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İspanya'da son resmi verilere göre, koronavirüs teşhisi konulan hastalardan 36'sı ölürken, toplamda 1.700'den fazla vaka bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu erkek olan ölümlerde yaş ortalamasının 85 olduğunu duyurdu.