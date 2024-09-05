İsrail 1 haftada 30 Filistinliyi daha katletti

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in sadece 1 haftada aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi öldürdüğünü, bunun Kasım 2023’ten bu yana bölgede 1 haftada kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunu bildirdi.

BM Direktörü Edem Wosornu: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor, BMGK sözünü tutsun! BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da “geniş çaplı operasyonunu” sürdürdüğünü belirten Dujarric, İsrail ordusunun “ölümcül savaş taktikleri” kullandığını ve hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Dujarric, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde, 1 haftada aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 30 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunun Kasım 2023’ten bu yana bölgede 1 haftada kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunu dile getirdi. AA

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