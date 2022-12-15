İsrail, 11 ayda 61 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 61 Filistinli çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Yanlışlıkla öldürmüşler!

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketinin Filistin Şubesi yetkililerinden Ayid Ebu Katiş, Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklamada bulundu.

Ebu Katiş, İsrail askerlerinin Cenin kentinde öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli Cena Zekarine'yle birlikte yılbaşından bu yana öldürülen Filistinli çocuk sayısının 61'e yükseldiğini belirtti.

İsrail askerlerinin çocukları, herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen kasıtlı olarak öldürdüğünü ifade eden Ebu Katiş, suçlulara ceza uygulanmaması ve hesap sorulabilirliğin olmamasının, askerleri eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Ebu Katiş, Kurumun her yıl, Birleşmiş Milletlerin (BM) Çocuklar ve Silahlı Çatışma'ya (CAAC) rapor sunduğunu aktararak, 2015 yılında İsrail ordusunun kara listeye alınması talebinde bulunduklarını, BM Genel Sekreter Temsilcisi'nin tavsiyesinin onaylandığını ancak İsrail ve ABD'nin baskılarının işgal gücünün kara listeye alınmasını engellediğini söyledi.

On yıldır başta çocuklar olmak üzere sivillerin hedef alınması konusunda uyarı yaptıklarını belirten Ebu Katiş, İsrail güçlerinin, "öldürme, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz, çocuk kaçırma, eğitim kurumlarına saldırılar ve insani yardımların engellenmesi" gibi ihlallerini belgelediklerini ifade etti.

Ebu Katiş ayrıca, İsrail güçlerinin geçen yıl 78 çocuğu öldürdüğünü hatırlattı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında, 15 yaşındaki Filistinli Cena Zekarine ölmüştü. Konuya dair İsrail ordusu ise Cenin'de 3 "şüpheliyi" gözaltına almak için "operasyon" yürüttüğünü ve bölgedeki silahlı gruplarla çatışma çıktığını açıklamıştı.